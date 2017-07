Nemsokára, egész pontosan július 13-án jelenik meg a PC Guru jubileumi száma, melyet, mint mondtuk, eltökélt célunk minél több olvasóhoz eljuttatni. Ehhez a legújabb csúcstechnológiát vetjük be, melyet a Cyberdyne Systemsszel kötött exkluzív megállapodás értelmében világelsőként mi fogunk alkalmazni. Büszkén mutatjuk be a PCG-800-at, a 3D nyomtatók új generációját, mely nem csak villámgyors, de önmaga sokszorosítására is képes. A rendszer szépsége, hogy bármilyen anyagot képes felhasználni a feladatához és teljes egészében önellátó. Minden 25. kinyomtatott magazin után legyártja önmagát, majd klónjai is eszerint járnak el -- a folyamatot egy fejlett MI felügyeli, úgyhogy mi csak feltesszük a lábunkat és gyönyörködünk.

Július. 10, hétfő.

6:25 - Minden készen áll, a magazin sokszorosítása megkezdődött. Elképesztő sebességgel, alig 25 másodperc leforgása alatt a PCG-800 már ki is nyomtatja az első kötegre való újságot, és önmaga lemásolásába kezd. Alig több, mint öt perc, és már el is készül a második nyomtató, immáron megkettőzött erővel ontják a magazinokat. Chocho kíváncsi, hogy pontosan milyen gyorsan klónozza magát a kütyü, úgyhogy stopperrel várjuk a procedúra kezdetét. Egészen pontosan 625 másodperc alatt készül el a következő klón -- vagyishogy kettő, mivel most már mindkét PCG-800 végrehajtja az önmásoló parancsot. Gyorsan letakarítunk egy asztalt, hogy legyen hely az új szerkezeteknek. Azonban a negyedik példány valamiért nem a magazint, hanem egy furcsa, pókszerű szerkezetet nyomtat, ami elkészültével azon nyomban kipattan a gépből, és ceruzák gyűjtésébe kezd, amiket aztán a nyomtatóba pakol. Chocho el is kereszteli Bubukának az új jövevényt, Chris röhög, Böjti haza akarja vinni, Peti, a dizájner pedig kiborul, amikor az asztalán kezd randalírozni. 25 perccel később Bubukának testvérei is vannak (sok), és már nem is tudjuk, melyikük volt az eredeti. A kis csapat kifogyott a ceruzákból, már a régi magazinokat és a kartonpapírokat is megetették a PCG-800-asok, és az emeleten található irodák ajtajának lebontásába kezdenek.

6:52 - Nagyjából ez az a pont, amikor rájövünk, hogy ez így nem biztos, hogy jó lesz. Egyrészt már most nagy a huzat, másrészt Chocho kifogyott a becenevekből, Chris sem röhög, Böjti kijelenti, hogy ő az eredeti Bubukát akarja, Peti, a dizájner pedig lelépett. Kis tanakodás után a kézikönyv keresésébe kezdünk, de hamar rájövünk, hogy a kis pókok már rég elhordták. Felhívjuk hát a Cyberdyne magyarországi képviseletét -- azaz csak hívnánk, mert tárcsázás közben vesszük észre, hogy Bubuka éppen a telefon vezetékét cincálja ki a falból. Döbbenetünkből Chris velőtráző ordítására ocsúdunk fel, aki könnyeivel küszködve konstatálja, hogy nem csak a gyűjtői kiadásokat, de a kislábujját is feldarabolná az addigra már igen tetemes méretű gépsereg.

7:25 - Szégyen a futás de hasznos: felhúzzuk a nyúlcipőt, közben tárcsázzuk a rendőrséget. Menekülésünk útvonalát nyomtatók, Bubukák és a jubileumi lapszám tornyai szegélyezik -- mire kijutunk a parkolóba, már az ablakokon potyognak ki a magazinok. A diszpécser kiröhög, és leteszi a telefont, de előtte még közli, hogy jobb, ha a kiérkező járőr nem talál ott minket, mert bevisznek hamis riasztás és a hatóság munkájának akadályozása miatt.

7:52 - A Bubukák és PCG-800-asok együttműködve megállíthatatlanul ontják a magazinokat, most már a Rákóczi híd budai hídfőjénél tart az áradat. Relatív biztonságból, a Duna túlfeléről követjük figyelemmel az eseményeket. Chocho azon kesereg, hogy ugyan sikerült a terv, és már a CNN híradójában is benne vagyunk, ezek után senki sem fogja terjeszteni a PC Gurut. Nem sokkal később azonban felderül az arca, amikor a Pesti rakpart fölött kis drónok százai kezdenek a magazin kihordásába. Ugyan kit zavar, hogy közben a Rákóczi hidat szőnyegként borítják be Bubuka soklábú rokonai?

18:25 - Sajnos el kellett hagynunk Budapestet, de örömmel tapasztaljuk, hogy lépten-nyomon minden postaládában, szélvédőn és háztetőn látjuk a magazint. "Sikerült" -- gondoljuk egy emberként.