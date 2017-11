Az AM General perli az Activisiont

Az ügyet zárt ajtók mögött nem tudták rendezni

Felteszem senkinek semm kell bemutatni az AM General egyik legsikeresebb járművét a HMMWV-t (High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vechicle, magyarul nagy mozgékonyságú többcélú kerekes jármű), vagy közismertebb nevén Humvee-t, melynek „utcai” változata a Hummer. Sok helyütt találkozhatunk a járgánnyal: filmekben, sorozatokban, játékokban – ez utóbbiak közül az Activision Call of Duty szériájának egyes részei is előszeretettel jelenítették meg az amerikai hadijárművet.