Elindult a visszaszámlálás, már csak tíz nap van hátra az Assassin's Creed: Origins megjelenéséig, melyről már szinte minden használható információt megosztottak velünk, úgyhogy most már csak a reklámok és kedvcsinálók vannak hátra. A Ubisofttól nem szokatlan, hogy élőszereplős trailert ad ki a játékai mellé, nincs ez másként az Assassin's Creed: Origins esetében sem.

A minőségre nem lehet panasz, egy lázadás vagy inkább forradalom (nézőpont kérdése) kitörésének apró mozzanatait láthatjuk, melyet Ba'Yek kommentál. Tulajdonképpen nem egy összefüggő történetet ad elő a videó, inkább események sorozatát és mint ilyen, sokkal inkább a hangulat megteremtésére hivatott, melynek aláfestésül Nicholas Britell – The Middle of the World muzsikája szolgál.