Új, Assassin's Creed Origins ihletésű fejhallgatókat dobott piacra a Focal

A termékből mindössze tíz készült

Ha akarjuk, Bayek fejét is megvehetjük hozzá

Ha a turista mód nem is fogott meg, most újabb érdekes hírek röppentek fel az Ubisoft játékának háza tájáról, ugyanis igencsak látványos fülessel jelentkezett a Focal. A francia cég egy helyi ékszerésszel együttműködve alkotta meg ezeket az igen laza fejhallgatókat, melyekről első pillantásra is valósággal ordít, hogy az Assassin's Creed Origins alapján tervezték őket. Ráadásul az ősi egyiptomi minták nem csak jól néznek ki, hanem kifejezetten értékesek is: 18 karátos aranyból készült mindegyik.