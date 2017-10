A 2010-ben alapított cég három hete mérföldkövet ünnepelt: hét év működés alatt az oldal 100 millió dollárt juttatott jótékonysági szervezeteknek, most azonban működésének legfontosabb állomását jelentette be. Ugyanis a céget felvásárolta az amerikai IGN, amivel a játékkiadással is foglalkozó vállalat egy rakás pénz kap, az IGN pedig egy bejáratott, ismert márkát, a boltját pedig integrálhatja saját oldalába.

Persze ettől a Humble Bundle célja ás játék-árusítási metódusa nem fog változni. Megmaradnak az olcsón megvásárolható játék és könyvcsomagok, az előfizetéses bundle-ok továbbra is kaphatóak lesznek, és a Humble Store is tovább fog működni.

"A Humble Bundle-t a szüleink otthonában indítottuk el. Amikor elmondtuk nekik a nagy ötleltünket, a fizess amennyit akarsz és annak egy részét add jótékonysági célokra, azt mondták, hogy sohasem fogunk innen kijutni. Most pedig itt vagyunk 2017-ben, a több, mint tíz millió ügyfelünknek köszönhetően már több, mint 106 millió dollárt juttattunk jótékonysági szervezeteknek. Nagyon büszkék vagyunk erre a hihetetlen számra, a csapatunkra, és arra az elképesztő közösségre, akik segítettek mindezt összehozni." -- írta Jeffrey Rosen, a Humble Bundle társalapítója.

Szerintetek most pozitív vagy negatív irányba fognak fordulni a dolgok?