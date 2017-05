A múlt hétvége nem csupán a Kiev Majorről szólt, de a világ másik felén a Hearthstone, StarCraft és CS rajongók is összegyűltek egy nívós versenyre. A nettó 100 ezer dolláros nyereményalapú DreamHack Austin azonban nem hozta azt a minőséget, amit elvárnánk egy hasonló kaliberű tornától.

Folyamatos csúszások, temérdek negatív visszajelzés és üresjáratos műsor jellemezte a DreamHack Austin 2017-et. Sem az otthoni sem pedig a helyszínen megjelenő nézők nem volt elégedett a versennyel, ami már csak azért is húzós, mert a 3 napon át tartó bajnokságra a legolcsóbb jegy 36 dollárba fájt.

A torna annyira kiábrándítóra sikeredett, hogy nem csak a közönség, de még a játékosok is felszólaltak az ügyben. A francia G2 csapat csillagjaként ismert Shox egy meccs végi élő interjúban arról nyilatkozott, hogy habár sikerült bejutniuk az elődöntőbe mégsem ment úgy minden ahogy szerették volna. A tömeg teljesen ellehetetlenítette a kommunikációt, ugyanis a folytonos zsivaj átszűrődött a fülhallgatóikon és szó szerint egy mukkot sem értettek egymás szavából. Ez persze azt is jelenti, hogy a játékosok hallhatták a kommentátorok minden megszólalását is és meccs közben tudhatták mire készül az ellenfél.

A tornának azóta vége lett és a most már csak az utózöngéjét lehet érezni a hévégi kavalkádnak. Reméljük a jövőben nagyobb odafigyeléssel fog történni a szervezés.