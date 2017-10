Ha valaki nem tudná, a hazai Fangoria az Amerikában évtizedek óta futó, leginkább horrorfilmekkel foglalkozó, azonos elnevezésű lap licencelt, magyar változata volt, ami egy idő után elhagyta a fordított cikkeket, teljesen saját identitást szerezve és rengeteg új rovatot nyújtva a téma rajongóinak. Az újság 20 számot ért meg 2004 és 2008 között, számos remek újságíró publikált oldalain (olyanok is, mint a regények szerzőjeként ismert Jászberényi Sándor, vagy Birkás Péter, a PC Guru egykori főszerkesztője), jómagam íróként a második számtól, főszerkesztőként pedig a negyediktől dolgoztam rajta egészen a megszűnéséig. Mivel sikerült egy olyan hangnemet és stílust, arculatot adni a magazinnak, ami miatt az olvasói sok-sok évvel a megszűnést követően is újra és újra felvetették a reanimálás gondolatát, idén a Guru tulajdonosai esélyt adtak erre.

Ennek eredménye ez az emlékmagazin, ami részben a Fangoriára emlékezik (konkrét visszatekintés formájában is), részben pedig megújult horrormagazinként tölti be a 2008 óta maradt űrt. Egyelőre a PC Guru különszámaként, ami egészen 2018 elejéig marad majd a piacon, de nem véletlen az önálló elnevezés, hiszen ha olvasóink úgy kívánják, megszavazzák a bizalmat, amit mi a számokból látunk majd – nos, akkor bizony a Borzongás állandó résztvevője lehet a hazai palettának.

A tartalomról

De hogy mit nyújtunk? Elsősorban az eddigi legvastagabb és legtartalmasabb magazint, ami horror témában valaha is megjelent Magyarországon. 96+4 oldalon (utóbbi természetesen a borító) esik szó a Fangoriáról és történelméről, a magazin alkotóiról, régi és új filmekről, műfajokról, stúdiókról, videojátékokról, import kiadásokról, valamint könyvekről és filmekről. A tartalmat tekintve alapvetően akárhány oldalt meg tudtam volna tölteni, elvégre több mint kilenc év telt el az utolsó Magyar Fangoria óta, ezért alaposan szortírozni kellett. Szerettem volna még interjúkat, kiadók bemutatását, egyéb érdekességeket, ám ez most sajnos nem fért bele, helyette leginkább 2017-re koncentráltunk a stábbal, az aktualitásokra és az esztendőben megjelent horrorfilmekre, videojátékokra.

Így többek között (legalábbis nyomtatott sajtóorgánumként) elsőkként rántjuk le a leplet a legújabb Fűrészről (Újra játékban), valamint a decemberben a hazai mozikba kerülő Bőrpofáról. De lesz még oldalainkon szó a legújabb Chucky-filmről, valamint Stephen King rémületes gyermekfaló lényéről, amely többnyire egy bohóc formáját ölti magára. Az Egyenesen át remake-jéről, az Annabelle előzményfilmjéről, a legújabb Amityville-ről, sőt Herschell Gordon Lewis (a gore filmek nagyapja) legutolsó alkotása, a BloodMania is a repertoárt színesíti, ahogy a francia Nyers, az indie The Void és a magyar (bizony, magyar, bár ez a honlap látogatói számára nem újdonság) A Pince/The Basement is. Lesz még szó sorozatokról (American Horror Story, The Walking Dead, Stanger Things, Ash Vs Evil Dead), Godzilláról, az ázsiai zombifilmekről, a trash legmélyebb bugyrairól, a Hammer filmstúdióról, valamint pár olyan klasszikus is terítékre kerül, mint a Daugters of Darkness, a Pieces, a Maniac Cop, a Lélekvesztő, vagy éppen a Drakula halála, ami szintén kishazánkhoz köthető.

Persze nem csak filmekkel foglalkozunk, Birkás Peti szállítja az olvasnivalókról szóló recenziókat (képregény és könyv), valamint vele és Smejkál Péterrel (Chocho, a PC Guru főszerkesztője) hármasban a videojátékokat is számba vettük, mint a manapság egyik legkiforrottabb borzongatási forma. Videojátékos horror-történelem, VR és PlayStation VR, Don’t Knock Twice, Outlast II, Resident Evil 7 és The Evil Within 2.

A részletek

Amiről még nem beszéltünk: mindez a megszokott gurus minőségben kerül nyomdába, a dizájn terén az idén 25 éves lapból is vettünk át elemeket, a Fangoria egy-egy jellemzőjét is felfedezhetitek benne, plusz önálló ötleteket is bevetettünk annak érdekében, hogy a lehető legszebb formát kapja meg az új lap. A 990 forintos magazin október 30-án kerül az újságárusokhoz és a hipermarketekbe, majd egészen 2018 januárjáig megvásárolható lesz, szóval ha nem kapkodják el egyből a kiszemelt helyen, még hónapokig elérheted majd. Remélem, mind a tartalom, mind a címlap (teljesen exkluzív artunk sehol máshol nem látható, Tringli László, avagy Trinyó Art munkája) elnyeri a tetszésed, illetve pár hét múlva a véleményed is megírod, elvére abból tanulunk, ha pedig folytatjuk, és jövőre újra lesz saját horrormagazinunk, akkor szeretnénk mindenben a legjobbat nyújtani. De minderre még visszatérünk, a megjelenés hetében pedig újra jelentkezem… addig is, ahogy mindig, kellemes rémálmokat és Borzongást (kacsint-kacsint) kívánok!