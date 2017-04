Az Activision vezérigazgatója, Eric Hirshberg a Polygonnal osztotta meg gondolatait a tavalyi Call of Duty: Infinite Warfare-ral és a nemrégiben bejelentett WWII-val kapcsolatban. Elmondása szerint az Infinity Ward „nagyon magas minőségű játékot készített, nagyszerű munkát végzett és ragyogóan prezentálták azt, viszont az Infinite Warfare talán a rossz játék volt a rossz pillanatban, ami nem volt összhangban a közönséggel és a kultúrával.”

Mindezt arra alapozza, hogy a három éves ciklusban dolgozó fejlesztők bár kreatív szabadságot kapnak, a jövő trendjeit nem tudják megjósolni, tehát amikor elkezdődött az Infinite Warfare fejlesztése, még nem tudhatták, hogy a játékosok 2016-ra már nem lesznek kíváncsiak erre a zsánerre.

Ugyanakkor azt is kifejtette, hogy nem a Battlefield 1 miatt térnek vissza a gyökerekhez, hiszen a WWII-t három évvel ezelőtt kezdték el fejleszteni, találták ki, hogy újra a második világháborúba viszik a játékot. Akkor pedig még nem tudták, hogy amikor megjelenik a Call of Duty: WWII a mozik teli lesznek világháborús filmekkel, meg a konkurencia is ilyen témájú játékkal áll elő.

Mondandóját azzal zárta, hogy ha mindent sikerül egyensúlyba hozni, akkor a legjobb játékot kapják, amire a legjobb rajongói és kritikai visszajelzések érkeznek. „Úgy érzem, évek óta ez az első olyan év, amikor a jó csapat a jó játékot a jó időben készíti el.”