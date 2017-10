Erre vonatkoznak a Civilization 6 során bemutatkozó egyedi képességei és egységei is. A Domrey, azaz a harci elefánt hátára még egy balliszta is került, míg a Prasat a templomnegyedet cseréli le egy jobb bónuszokat adó mezőre. Egyedi képessége is avalláshoz kapcsolódik: a szent helyek extra bónuszokat adnak, továbbá minden alkalommal, amikor létesítünk egyet, területet nyerhetünk el, akár az ellenfeleinktől is. A nép egyedi képessége a Grand Barays, mellyel az akveduktok és a mellettük húzódó farmok kapnak hasznos bónuszokat.

A DLC fizetős, a Digital Deluxe kiadás tulajdonosai azonban alanyi jogon kapják meg megjelenéskor.