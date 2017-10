Négy, kulcspozícióban dolgozó fejlesztő is otthagyta a CD Projekt RED csapatát

A lengyelek szerint viszont nincs ok aggodalomra

A Cyberpunk 2077 fejlesztése a tervek szerint halad

Tegnap adtuk hírül, hogy a CD Projekt RED csapatát négy kulcsfontosságú fejlesztő is elhagyta közel egyidőben, mostanra pedig a lengyel cégtől is befutott egy közlemény, melyben mindenkit nyugalomra intenek. Mint mondják, alapvetően nem tartják feladatuknak az ilyen jellegű hírek kommentálását, azonban olyan rég adtak már életjelet magukról, hogy most úgy érzik, mégiscsak szólniuk kell pár szót.