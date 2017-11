A Death Stranding körül eddig nem történt túl sok minden, az utóbbi hetekben azonban felkavarodni látszik az állóvíz. Nemrég például maga Kodzsima Hideo osztotta meg a Twitteren, hogy épp a játék sztoriján dolgozik, most pedig az is kiderült, hogy lassan a játékmenetet is be tudja mutatni a szerencsés kollegáinak.