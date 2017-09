Kampányt is kap a jövőben a Friday the 13th

De ne számítsunk külön narratívára

A Fiday the 13th frissítéseinek menetrendjét nemrég leplezte le a fejlesztő Gun Media, de már előtte tudtuk, hogy egyjátékos módot is kap a játék. Ebből derült fény arra, hogy a tervek szerint az idén télen megérkezik az új játékmód. Mielőtt azonban túl sokat várnának a rajongók, a fejlesztő jobbnak látta tisztázni, hogy mire is számíthatunk.