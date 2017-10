A Friday the 13th: The Game sajnos nem lett kiváló játék, noha a filmstáb nagy része részt vett az elkészítésében. Böjti, a Guru horrorszakértője így foglalta össze véleményét a játékról: "szinte a teljes filmes stáb részt vett a munkálatokban, ami meg is látszódik az eredményen: autentikus hangulat, látvány, ismerős zenék és hanghatások – kár, hogy egy definitív Jason-szimulátor hosszú távon még nem elég."

Szeptember közepén a fejlesztők közzétették a játék frissítési menetrendjét, amiből látszik, hogy hosszú távon terveznek a programmal. Ezen ugyan nem látszik, de a hamarosan megjelenő update, ami a Paranoia címet viseli, valószínűleg a "tökös pontkor", Halloween alkalmával jelenik majd. Nem lehet sokat tudni róla, egy ötven másodperces trailer jelent meg hozzá, nézzétek meg gyorsan, aztán mondjátok el, hogyha foglalkoztok a programmal, hogyan tetszik jelenlegi állapotában!