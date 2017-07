Talán nem a legszerencsésebb ezt a két játéktípust összehasonlítani, hiszen azon túl, hogy mindkettő videojáték, megvalósításuk meglehetősen eltérő, ezáltal más-más élményt is nyújtanak. Éppen ezért nem is fogok állást foglalni egyik oldalon sem, már csak azért sem, mert mindkét típust nagyon szeretem, mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátránya. És e cikk lényege pont ez lenne: pro és kontra összeszedni az előnyöket és hátrányokat, hogy aztán feltegyem majd nektek a nagy kérdés.

Egyetlen dolgot nem tehetünk meg az ilyen programokban: nem igazán játszhatunk. A Quantic Dream vagy éppen a Telltale játékainál – hogy csak a két legismertebb fejlesztőt említsem – kevés kivételtől eltekintve nincs igazán befolyásunk a játékmenetre. Ha lehetőséget is kapunk a szabad mozgásra, akkor is egy nagyon szűken behatárolt területen vagy egyenesen egy csőben mozoghatunk, és csak rövid ideig. Tűzharcokban nem dönthetünk, milyen fegyvert használjunk, milyen taktikát alkalmazzunk, verekedéseknél nem mi döntünk arról, üssön vagy rúgjon hősünk.

Továbbá sokszor lehetőségünk van megválasztani a párbeszédek során, mit mondjon hősünk, illetve a történet során kisebb-nagyobb választások elé kerülünk (a döntésre jellemzően limitált időnk van), ezekkel befolyásolhatjuk a történet menetét. A Quantic Dream által gyártott játékok ( Beyond: Two Souls , Heavy Rain , Detroit: Become Human) ezen a téren igen nagyot tudnak villantani, történeteiket meglehetősen változatos szálakra terelhetjük rá.

Emiatt kell a fejlesztőknek a szabadságot, a tényleges játékot beáldozni, és éppen ezért kell nagyot villantani a történettel, a szereplőkkel és magával a világgal is. Mert ez az egész csak úgy működik, ha végig érdekel minket a program. Ugyanis a szabad játékmenet beáldozása a változatosságot is kiöli a játékból. Nyolc-tíz órán át a kutya sem akar átvezető videókat nézni és csak gombokat nyomogatni. Hogy a játékost megtartsák ezek a programok, tényleg beleélhetővé kell tenni az egészet. El kell érni, hogy érdekelje az embert a karakterek sorsa, és nem csak a főhősé. Fenn kell tartani a történettel a figyelmet, s az egészet egy olyan világba kell helyezni, amire annak ellenére odafigyel, hogy nincs lehetősége felfedezni.

Játékos játékok

A hagyományos videojáték bemutatásába, ha nem gond, nem megyek bele. Van egy olyan érzésem, hogy a PC Guru Online olvasóinak van némi elképzelése arról, milyen az. Ráadásul rengeteg fajta van. Csőben szaladgáló, nyílt világú, történet központú és semmiről sem szóló. A közös nevező az, hogy ezekkel lehet játszani.

Néha persze az a játék nem sokkal több, mint amennyit egy interaktív film ad, gondolok itt például a típushoz nagyon közel álló point & click kalandjátékokra. De ezek például azért nem lesznek interaktív filmek, mert egyrészt, nem filmszerű elemekkel operálnak, épp ellenkezőleg, pályáról pályára állóképek sorát vonultatják fel, valamint a fejtörők és a kutatás sokkal fontosabb bennük, mint a történet és a szereplők. Tehát más adja az élmény esszenciáját.

Viszont a hagyományos videojátékokról is elmondhatjuk, hogy vannak zseniális történeteik, nagyszerű világaik és remek karaktereik. Uncharted, Mass Effect, The Last of Us, The Witcher – csak néhány játék, amiket pont ezen elemek miatt szeretünk. Ráadásul meglehetősen filmszerű átvezetőkkel bírnak, ami moziszerűvé teszi őket.

De míg egy Beyond: Two Souls csak ritkán lép ki a filmszerűségből, a fent felsorolt játékok éppen ellenkezőleg tesznek, vagyis csak ritkán lépnek be a mozik világába. A hosszú, szabad ténykedést biztosító küldetéseket csak időről-időre törik meg az átvezetők, a többiben ott marad az irreális játékmenet.