A Mass Effect: Andromeda még idén elérhető lesz az Origin Accessben

Pontos dátumot még nem árult el az Electronic Arts

A márciusban megjelent Mass Effect: Andromedát a rajongók és a sajtó is darabokra szedte, talán éppen a vártnál gyengébb fogadtatás miatt nem is kap már egyjátékos kiegészítőt. Az Electronic Arts bejelentette, hogy az új galaxisba tett kiruccanást havidíj ellenében is megtehetjük, még az idei évben. Talán úgy tűnhet, hogy a kritikák miatt kerül be ilyen korán az Origin Access szolgáltatásba, de ha összehasonlítjuk más Electronic Arts címekkel, rá kell jöjjünk, hogy nem kezelik másként.