Mielőtt 2018-ra hajtanánk a naptárat, öt új frissítéssel bővül ki a Middle-earth: Shadow of War. November 21-én fut be az első, az Endless Siege, amiben Sauron erőitől kell megvédenünk erődjeinket, mert a gonosz nagyúr bizony vissza szeretné szerezni magának Mordort.

Ugyanezen a napon fut be a lázadozó orkokat és urukokat hozó Rebellion, az új törzset a játékhoz adó Slaughter Tribe és az Enhanced Photo Mode, amivel még jobb felvételeket készíthetünk a mi kis háborúnkról.

Decemberben megkapjuk az Online Fight Pitet, amiben orkjainkat küldhetjük be online arénákba mások orkjai ellen. December 12-én pedig a Brutal Dificult képében érkezi az újabb nehézségi szint, valamint ekkor jön az Outlaw törzs is.

2018 első felében sem maradunk újabb Shadow of War tartalmak nélkül, hiszen érkezik két, a történetet tovább szövő kiegészítő. Februárban tehetünk szert a Blade of Galadrielre, míg májusban a Desolation of Mordor fut be. Előbbiben Eltarielt, utóbbiban Baranort irányíthatjuk majd, mi több, a Desolationban új helyszínt és új túlélő módot is kapunk.