A Need for Speed Payback november 10-én kerül majd a boltokba, azonban az EA lehetővé tette, hogy már akár most kipróbáljuk, persze csak akkor, ha Origin Access előfizetők vagyunk. A próbaverzió a hírek szerint az első két sztori küldetést, a különféle videókban mutogatott Highway Heist missziót és a többjátékos módot tartalmazza majd, és összesen tíz órán át lehet vele játszani.