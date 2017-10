Ahogy közeledik a Need for Speed: Payback megjelenésének dátuma, úgy lát egyre több információ napvilágot. Most éppen a játék vezethető autóinak teljes listáját közölde a kiadó, melyek között olyan egzotikus járgányok is szerepelnek, mint a Lamborghini Diablo SV vagy éppen a Pagani Huayra BC. Ezek mellett a Nissan Skyline GT-R, egy Mazda RX-7 vagy egy Honda Civic Type-R 2000 szinte már nem is tűnik annyira extravagánsnak.

Az összesen 74 járgányt felvonultató listában mindenki megtalálhatja a magának megfelelőt, vagy éppen egyik kedvencét, lássuk is a terjedelmes sort!