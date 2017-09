PewDiePie már-már menetrend szerint okoz újra és újra botrányt. A múlt hónapban még kijelentette, hogy nem fog több nácis viccet eregetni, erre tessék, most rasszista megjegyzéssel borította ki a bilit. Történt ugyanis, hogy a meglehetősen népszerű PlayerUnknown's Battlegrounds-szal játszott egy live stream keretében, amikor egyik ellenfelét a következő, nem túl szalonképes szavakkal kommentálta: „kib…ott nigger”.

Nos, ez eljutott a Firewatch-ot jegyző Campo Santo egyik társalapítójának, Sean Vanamannek a fülébe, aki ki is akadt miatta, és letiltatta a PweDiePie Firewatch videóit, mi több, megtiltotta, hogy a jövőben Campo Santo játékokat streameljen.

„Elegem van abból, hogy ez a kölyök egyre több és több alkalmat kap arra, hogy pénzt keressen azon, amit mi készítettünk” – írta Twitteren, majd a többi fejlesztőt is arra bíztatta, hogy a Campo Santóhoz hasonlóan járjanak el. Vanaman szerint ugyanis Pewds belülről mérgezi a játékipart rasszista megjegyzéseivel és megkérdőjelezhető minőségű videóival. Ugyanakkor azt elismerte, hogy ők is kerestek PewDiePie videóival, szóval a felelősség részben az övék is.