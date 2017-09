Greene szerint a sziget, ahol az utolsó emberig tartó öldöklés zajlik, remek helyszín lenne egy izgalmas történethez, azonban sajnos egyszerűen nem áll elég erőforrás a Bluehole rendelkezésére ahhoz, hogy belevágjanak egy ilyen projektbe. Cserébe viszont érkezik a közeljövőben három új gépjármű, köztük egy Volkswagen kisbusz. A hippik tradicionális kocsijáról a Twitterre került ki egy kép, ez alapján egy kifejezetten pofás járművel száguldozhatunk majd hamarosan.

I mentioned we’re working on 3 new vehicles for @PUBATTLEGROUNDS in my AMA earlier this week. Today I’m excited reveal the first of these... pic.twitter.com/OkiDN3Me5Q