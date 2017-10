2018 elején jön a Shadow of the Colossus remake

PS4-exkluzív címről van szó

A játékot 4K-ban is élvezhetjük majd

A Paris Games Weeken a Sony elkényeztetett bennünket, hiszen bemutatott egy videót a The Last of Us: Part 2-ből, ráadásképpen pedig elárulta, hogy mikor is érkezik meg PS4-re a Shadow of the Colossus remake-je. Nos, nem húzom az időt: február 6-án kerül a boltok polcaira.