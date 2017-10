Most pedig újabb jó hírrel szolgálhatunk, hiszen egy eredetileg 2008-as mod legújabb frissítése is felbukkant, ami így már újra játszhatóvá vált. A Star Wars Battlefront Conversion Pack nem kevesebb, mint 25 új pályát és 5 új játékmódot ad a játékhoz, valamint az elérhető egységek számát is jelentősen megdobja. Megjelennek például a Knights of the Old Republic korának hősei és katonái, de az eredeti két éra is újabb karakterekkel bővül, szám szerint összesen több mint százzal.