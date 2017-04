A 2015-ös Battlefront remekül elkapta a Star Wars hangulatát, de nem volt egy igazán kiemelkedő vagy különleges többjátékos módra kihegyezett játék. A DICE viszont nyitott a kritikákra, figyel is rájuk, így folytatásban a játéksokok által felvetett hibák és problémák megoldására, elkerülésére törekednek. A játékmenetet karakterosztályokkal mélyítik, a hősök most is komoly szerephez jutnak, de ezúttal nem csak a szerencsés, vagy profi játékosok férhetnek majd hozzájuk.