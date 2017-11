Nagyon vegyesek lettek az első értékelések

A kampányt ahány ember, annyiféleképpen ítélte meg

A többjátékos módról alapvetően jók a vélemények

Ugyanakkor a Loot Crait rendszerével szinte senki sem elégedett

Pár nap múlva megjelenik a Star Wars Battlefront 2, ami az ígéretek szerint túlszárnyalja az elődjét, hiszen ebben van sztori központú kampány, a többjátékos mód lehetőségei is sokkal szélesebbek. Persze az előjelek már nem ilyen biztatóak, a Loot Craitekkel megtolt mikrotranzakció sokaknak nem tetszik, a hősök is drágák voltak, és még mi is megjegyeztük bétatesztünkben, hogy nincs jól kiegyensúlyozva a játék.