Most ez sajnos gyorshír lesz. Három bejelentett tesztből egy futott be, amit sajnos el kellett utasítanom. A hossza megfelelő volt, érdekes játékról szólt, azonban sajnos a stilisztikája, nyelvtana nem volt megfelelő, és ez volt a legfőbb gond. Kérlek titeket, figyeljetek erre, mert ezek fontos szempontok az értékelésben: kétség esetén forduljatok a Word helyesírás-javítójához, általában okosakat mond, de persze a Microsoft termékére is figyelni kell, mert nincs mindig igaza...

A novemberi pályázat beküldési határideje 2017. december 3, vasárnap éjfél, Mikulás előtt. A hosszú téli estéken jó dolog egy kicsit játszani, a bejelentésekre már válaszoltam, remélem, több is érkezik még, a cím ismert, így csak annyit mondhatok: játsszatok, írjatok, próbálkozzatok!