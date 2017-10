Most pénteken érkezik a The Evil Within 2

Ennek örömére befutott a launch trailer

Vérből és rettegésből ezúttal sem lesz hiány

A The Evil Within 2 stílusosan péntek 13.-án kerül majd a boltokba, viszont hogy addig is fokozza a hangulatot, a Bethesda közzétette a játék launch trailerét. A videóban feltűnik mindenki, aki csak számít a játékban. Tiszteletét teszi többek között a főhős, Sebastian Castellanos lánya, az őrült fotós Stefano Valentini és a szektavezér Theodore atya is, de rajtuk kívül tucatnyi groteszk teremtményt is láthatunk.