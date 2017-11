Megjelent a Witcher 1 Prologue Remastered mod

Az első játék prológusát eleveníti fel az alkotás

A Witcher-sorozat nemrég múlt el tíz éves, és lássuk be, akármilyen remek játék is volt az első, azért csak eljárt felette az idő, már ami a grafikáját illeti. Ha az évforduló alkalmából egy kis nosztalgiázásra támadna kedved, akkor most pár lelkes rajongó siet a segítségedre, az első rész prológusának közel egy órás sztoriját felelevenítő The Witcher 1 Prologue Remastered moddal is megünnepelheted. Ha a szavak nem elegek, akkor íme egy kis ízelítő – vagyishogy teljes végigjátszás.