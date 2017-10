Ezúttal kicsit a kulisszák mögött kutakodtunk, és összeszedtünk nektek öt olyan szinkronszínészt, akik hangját bárhol felismernénk.

Mit ér egy remek történet vagy a nagyszerű párbeszéd, ha a szereplők csak nyivákolnak, esetleg úgy adják elő mondandójukat, hogy az még egy brazil szappanoperában is kínosan hangzana? Szerencsére a videojátékok ipara telis-tele van remek szinkronszínészekkel, akiket élvezet hallgatni. Most közülük szedtünk össze ötöt, akiket ha meghallunk, biztos felkapjuk a fejünket.

5. Jennifer Hale „I should go” – mondta el Jennifer Hale a Mass Effect-trilógia alatt jó sokszor. Állítása szerint még egy mondatot sem kellett ennyiszer elmondania (persze ezzel valószínűleg Mark Meer, MaleShep hangja is így van). Hale FemShepként lopta be magát a rajongók szívébe, hangja sokkal több élettel töltötte meg a parancsnokot, mint Meer MaleShapet. De persze Hale nem a Mass Effecttel kezdte karrierjét. 1993 óta adja hangját karaktereknek, videojátékokban pedig 1994, a Quest for Glory IV: Shadows of Darknessta hallhattuk először. Azóta majdnem kétszáz játékban szerepelt, többek között a Metal Gear Solidban (Naomi Hunter), a Baldur's Gate-ben (Dynaheir, Liia J), a Star Wars: Knights of the Old Republicban (Bastila Shan), a Halo 4-5-ben (Sarah Palmer) és a BioShock Infinite-ban (Rosalind Lutece). Hale amúgy színészként is kipróbálta magát, de csak olyan sorozatok kisebb szerepeiig jutott, mint a Melrose Place, a Vészhelyzet, a Bűbájos boszorkák, a Szégyentelenek és az Agymenők.

4. Mark Hamill Mark Hamill nevét régen és mostanában is Luke Skywalker Jedi lovaggal kötjük össze, pedig az úriembernek van egy másik kultikus karaktere is: Batman legfőbb ellensége, Joker. Hamill 1992 óta szólaltatja meg a bűn bohóckirályát különféle animációs művekben, így videojátékokban is. Legutóbb a Batman: Arkham VR-ban hallhattuk, és bízvást állíthatjuk, nagyszerűen kelti életre Joker karakterét. Persze Hamill nem csak Jokerként jelent meg a videojátékok világában, de láthattuk a Wing Commander élőszereplős átvezető videóiban, hallhattuk több LEGO-játékban is (LEGO Star Wars: The Force Awakens), néha Joker mellett a konkurenciánál szinkronizálja Red Skullt (Marvel Super Hero Squad: Comic Combat), de hallhattuk a Darksidersben, és ő volt a narrátor a Call of Duty 2-ben is. Legközelebb pedig a Star Citizen egyjátékos módjában, a Squadron 42-ben szerepel majd, ahol újfent nem csak a hangját, de az arcát is adja a karakternek.

3. Claudia Black Claudia Black Mark Hamillhez hasonlóan inkább a filmekből és sorozatokból lehet ismerős, különösen utóbbiból, hiszen két sci-fi szériában is főszerepet játszotta: a Farscape – Csillagközi szökevényekben Aeryn Sunt, a Csillagkapuban Vala Mal Dorant alakította. De Vin Diesel mellett is láthattuk a Pitch Black – 22 évente sötétségben. Videojátékos karrierje 2002-ben, a Farscape: The Game-mel kezdődött, ahol természetesen saját karakterét szólaltatta meg. Aztán hallhattuk a God of Warban (Artemisz), a Crysisben (Helena), valamint ő szólaltatja meg Chloe Frazert az Uncharted-sorozatban és Morrigant a Dragon Age-szériában. Jennifer Hale-hez hasonlóan a Mass Effectből is kivette a részét, ráadásul mindjárt két karakter hangját kölcsönözte: a quarian Daro'Xen vas Moreh admirális és Liara apja, Aethyta mátriárka is az ő hangján szólal meg. Idén a Destiny 2-ben (Tess Everis) és az Uncharted: The Lost Legacy-ban hallhattuk.

2. Nolan North Mondhatnánk azt, hogy ha egy játékból Troy Baker kimarad, Nolan North tuti benne van. Persze ez költői túlzás, de azért nem annyira, hiszen Baker több mint 140, North több mint 180 játékon dolgozott. Kollégájához hasonlóan ő is 1999-ben kezdett videojátékokban szinkronizálni, az Interstate '82 volt az első munkája. Bár nevét első sorban animációs filmekből és videojátékokból ismerhetjük, Hale-hez hasonlóan ő is megfordult az élőszereplős filmek és sorozatok világában. Epizódszerepekben feltűnt a JAG-ben, az NCIS-ben, a CSI: Miamiban vagy éppen az újabb Melrose Place-ben, de láthattuk Arnold Schwarzenegger oldalán az Erőnek erejévelben, valamint feltűnt A Spiderwick krónikákban és a Sötétségben: Star Trekben is. Videojátékok terén az általa megszólaltatott két legismertebb karakter valószínűleg Nathan Drake (Uncharted-sorozat) és Desmond Miles (Assassin’s Creed-sorozat). Ezek mellett ő adta a hangját Pingvinnek az Arkham…-sorozatban, a Destiny mindkét részében ő Ghost megformálója, August hangját kölcsönözte a Tales from the Borderlandsban, de szerepelt megannyi Call of Dutyban, a Middle-earth: Shadow of Mordorban, megszólaltatta már Deadpoolt is és a Mafia utolsó két részében szintén hallatta a hangját.

1. Troy Baker Hiszitek vagy sem, de Troy Baker 1989-ben, a Dragon Ball Z-ben kezdte szinkronhang karrierjét, és North-hoz hasonlóan 1999-ben hallhattuk először videojátékban, a Persona 2: Tsumi angol változatában. Mára már kismillió animációs filmben, sorozatban és videojátékban dolgozott. Néha az embernek az az érzése, hogy nem is lehet videojátékot készíteni Baker nélkül. Persze ez nem igaz, de meglehetősen sokszor olvashatjuk őt a stáblistákon. Idén hallhatjuk a Middle-Earth: Shadow of Warban (Talion), az Uncharted: The Lost Legacy-ban (Samuel Drake), a Batman: The Enemy Withinben (Batman/Bruce Wayne) és a Lone Echóban (ECHO ONE/Jack). Batmant amúgy nem először szólaltatja meg, korábban ő volt a hangja az Arkham…-játékok többségében, kivéve az Originsben, ott Hamill helyett ő keltette életre Jokert. De Baker nevéhez más kultikus karakterek is fűződnek, úgymint Joel a The Last of Usból, Gul’Dan a World of Warcraft: Legionból, a már említett Sam Drake az Uncharted-sorozatból, Theron Shan a Star Wars: The Old Republicból, Pagan Min a Far Cry 4-ből vagy éppen Booker Dewitt a BioShock Infinite-ból. Mint látható, elég széles a paletta.