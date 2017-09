És persze akad még pár példa a félresiklott rebootolásra, de most inkább öt olyan játékot szedtem össze, amik nagyon jól sikerültek, sőt – bár ez ízlés kérdése – néhány esetben szerintem még jobbak is lettek, mint az eredeti játékok. De hát úgyis szubjektív az egész lista.

A Resident Evil 7 úgy rebootolta a szériát, hogy mégis képes volt folytatni azt. A Capcom a hetedik résszel visszatért az első epizódok lassabb tempójú, túlélőhorror gyökereihez, ugyanakkor szinte minden téren megváltoztatta a hosszúra nyúlt sorozat koncepcióját. Külső nézetből belsőre váltott, új szereplőket vezetett be, a történetet leszűkített pár emberre és néhány szolid helyszínre, és a látvány terén is inkább a realisztikusságra törekedett, ami például azt is jelenti, hogy Chris Redfield már nem igazán hasonlít önmagára, viszont jobban belepasszol a Resident Evil megújult látványvilágába.

2. Wolfenstein: The New Order

A Wolfenstein: The New Order a Doomhoz hasonlóan a nosztalgiára épít, de nem kizárólagosan. Míg az id fent említett klasszikusának rebootja megmaradt az „agyatlan lövölde” koncepciónál, addig a csapat merész módon egy kidolgozott világgal, egy lövöldéhez képest képest komplex karakterekkel és meglepően felnőttes történettel újította meg az FPS-ek történelmében megkerülhetetlen, és már korábban is rebootolt szériát. Éppen ezért tartom sokkal-sokkal jobb játéknak a The New Ordert, mint bármelyik korábbi Wolfenstein felvonást.