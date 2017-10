Nightborne (Blood Elf Variant)

Highmountain Tauren (Tauren)

Void Elf (Night Elf)

Lightforged Draenei (Draenei)

A listát böngészve látható, hogy az újdonságok között néhány azért már most is megtalálható valamilyen szinten a játék világában, ilyenek például a Nightborne-ok, azonban a Void Elfekről eddig senki nem hallott semmit. A jelenleg legnépszerűbb elmélet szerint ezek a fajok majd a következő kiegészítő során kerülnek elő hivatalosan is, és sokan azt remélik, hogy nem csak NPC-ként, hanem játszható karakterként is.