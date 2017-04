Ez a szám valószínűleg nem a tényleges multiplayer mérkőzéskere vonatkozik, mivel a Windows store szerint összesen 18 játékos vehet majd részt egy meccsen, pont úgy, ahogy azt a korábbi epizódokban tapasztaltuk. Szóval vagy a War mód fog ennél több játékost támogatni, vagy a másik lehetőség az, hogy valóban a főhadiszálláson láthatja majd egymást egyszerre 48 játékos. Az utóbbi lehetőség a valószínűbb.

A főhadiszálláson (Headquarters) a játékosok megmutathatják egymásnak a felszerelésüket, és interakcióba léphetnek egymással. Hasonló szerepet tölt be a Destiny játékban a Tower nevű helyszín, ami egyszerre maximum 16 főt képes befogadni. Nos, az eddigi hírek alapján nektek mennyire tetszik az új Call of Duty szociális rendszere?

First look at the new Headquarters feature in #CODWWII https://t.co/vlpwKPgHwU pic.twitter.com/CCGzByRZtI