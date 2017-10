Londonba is ellátogathatunk a Call of Duty: WWII-ban

Itt játszható lesz multiban több játékmód is

Köztük az új, Gridiron nevű játékmód

Ez az Advanced Warfare Uplink című játékmódjának új változata

A Call of Duty: WWII-ban elvileg bejárhatjuk Európát, legalábbis erre esküdöznek a készítők. Nos, úgy tűnik, Normandia, az Ardennek, Carentan és Párizs mellé betársul London is, amelyről lejjebb láthattok is egy képet. A térkép nevét még nem árulták el, de a béta során a fájlokban turkáló bányászok ráleltek a London Docks kifejezésre, valószínűleg ez a pálya neve.