Míg más kiadók azon igyekeznek, hogy a szezonbérletekkel és letölthető tartalmakkal ne tegyék töredezetté a játékosbázist, úgy tűnik, az az Activision-t a legkevésbé sem aggasztja. A kiadó ugyanis bejelentette, hogy a szezonbérlet négy DLC-pakkja mellé egy exkluzív pályát is kapnak annak vásárlói. Feltehetőleg a jövőben mindenki számára elérhetővé teszik majd, de ez persze csak a kiadó eddigi módszereire alapuló spekuláció.

Nem csak a kampány során járjuk be Eeurópát, lehetőségünk lesz a többjátékos módban is változatos helyszíneken harcolni a színesbőrű nácik ellen: a bónuszpálya a Call of Duty 1 és 2, valamint a United Offensive játékosainak már ismerős francia kisvárosban egykor dúló harcokat felelevenítő térkép, Carentan lesz. Természetesen a kornak megfelelően alapos ráncfellvarráson esik át, melyen célunk a szétlőtt épületek között az utcákon előretörve egy német erődítmény elfoglalása lesz.