Kifejezetten jól startolt a Call of Duty WWII, simán lenyomta például a sorozat előző részét, az Infinite Warfare-t, de PC-n is régen volt már ilyen népszerű a széria akármelyik része. Most pedig minden tekintetben teljessé válhat a játék, hiszen november 21-én megérkezik a mikrotranzakciós rendszer, melynek keretein belül bárki vásárolhat magának Call of Duty pontokat, valamint a Digital Edition tulajdonosai ezen a napon bónusz 1100 ponttal gazdagodnak.