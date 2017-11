A pontosan egy hete megjelent Call of Duty WWII visszatért a sorozat gyökereit jelentő második világháborúhoz, és az eddigi értékelések alapján kifejezetten jót tett a szériának ez a fajta témaváltás. A játék sokkal jobban startolt, mint annak idején az Infinite Warfare, ráadásul PC-n népszerűbb, mint az elmúlt öt évben bármelyik másik cím a sorozatban. Most viszont az Activision vezérigazgatója, Eric Hirshberg, egy interjúban elárulta, hogy a fejlesztők eredetileg nem is ezt a játékot akarták elkészíteni.