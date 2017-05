Május 16-án indul a For Honor második szezonja

Új pályák, új hősök valamint hibajavítások és játékmenetbeli változások várhatóak

A két új hőst harangozta most be a Ubisoft

A Ubisoft május 16-án indítja el a For Honor második szezonját, ami Shadow & Might címet kapta. Az új idénnyel két új pálya, új testreszabási opciók és játékmenetet érintő változások, javítások is jönnek, valamint két új hős is érkezik: a Centurion és Shinobi. Ezt a két figurát promózza most a Ubisoft egy-egy rövid teaser keretében.