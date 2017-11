Ugyan idén áprilisban PS4-re és Xbox One-ra is megérkezett a 2013-ban PC-n elindult Marvel Heroes, a Marvel és a Disney nem kívánja tovább folytatni a közös munkát a Gazillion Entertainmenttel, ezért leállítják az MMO játék szervereit.

Hogy mikor, azt egyelőre nem tudni, a Marvel közleménye nem tért ki a dátumra, de valószínűleg a közeljövőben bekövetkezik a program leállítása. A játékosok viszont egy ideje már gyanították, hogy valami ilyesmi közeleg, ugyanis az elmúlt hetekben a fejlesztők elnémultak, nem beszéltek arról, milyen fejlesztések várhatóak.

A Gazillion egy jelenlegi és két volt alkalmazottja a Kotakunak megerősítette, hogy a játék indulását követő időszakban legalább három leépítés volt. Egy másik jelenlegi és egy volt dolgozó azt is elárulta, hogy ezen a héten többeket megkértek, hogy már ne menjenek be az irodába.

A Kotaku azt is megtudta eme belsősöktől, hogy az elmúlt hónapokban is dolgoztak a fejlesztők a frissítéseken, de már egyáltalán nem volt biztos, hogy végül valóban megvalósulnak. A Marvel egykori kreatív igazgatója, Jeff Donais árulta el, hogy a Marvel Heroes csapat olykor heti 80 órát is dolgozott a következő frissítésen.