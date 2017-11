A Need for Speed Payback már egy bő hete megjelent, az EA most pedig úgy döntött, hogy a rajongók kérésének engedve belenyúl egy kicsit a játék fejlődési rendszerébe, hogy megkönnyítse a játékosok előrehaladását. A Need for Speed legújabb részével kapcsolatban ugyanis többen azt nehezményezték, hogy túl sokáig tart az egyes alkatrészek és fejlesztések feloldása. Tekintve a Star Wars Battlefront 2 körül kirobbant balhét, aminek az egyik alapköve épp a különböző hősök meglehetősen magas ára volt, az EA lépése tökéletesen érthető.