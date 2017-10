A nyári Summer Games másodjára zajlott le az idén, így jogal feltételezhetjük, hogy az őszi “társrendezvény”, a Halloween Terror is évenkénti esemény lesz. A történelem ismétli önmagát: ahogyan tavaly , úgy idén is egy időnek előtte kikerült promóciós anyag buktatja le az eseményt. Ezúttal egy, a redditre kikerült szivárgásról van szó, mely nem csak megerősíti a Halloween Terror 2017 tényét, hanem a dátumot is megtudhatjuk – hacsak nem egy profi módon kivitelezett átverésről van szó.

Egy ismeretlen áruházban árusítandó feltöltőkártya mellé kiadott poszter, és annak kirakására vonatkozó utasítás tanúsága szerint idén október 9-én kezdődnek a Halloween-i mulatságok. Már csak az a kérdés, hogy ezúttal mivel lepnek meg a Blizzard fiai-lányai: tavaly az első PvE mód mutatkozott be a Junkenstein's Revenge képében, remélhetőleg most is kapunk legalább egy új térképet. A szokásos skinek és tárgyak leárazása borítékolható, ahogy az is, hogy e mellett valószínűleg újabbakra is számíthatunk majd.