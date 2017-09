December 12-én érkezik meg a Resident Evil 7 Gold Edition, amelynek nem csak a már kiadott DLC-k, azaz a Banned Footage Volume 1 és 2 lesznek részei, de két új kiegészítő tartalommal is bírni fog. Az egyik a fizetős és jelenleg rejtegetett End of Zoe, a másik pedig az ingyenes Not a Hero.