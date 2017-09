A Resident Evil 7 egy remek játék lett, és erre két rövid alkalmunk volt is a Banned Footage Volume 1 és 2 képében, ráadásul beígértek nekünk egy ingyenes DLC-t is a sorozat egyik sztárja, Chris Redfield főszereplésével. A Not a Herórol viszont azóta semmit sem hallottunk, hogy bejelentették a késését .

Eddig, mert most a Capcom bejelentette a Resident Evil 7 Gold Editiont PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, ami az alapjáték és a két Banned Footage mellett tartalmazni fogja a Not a Herót, valamint egy új DLC-t is, az End of Zoe-t. Utóbbi fizetős kiegészítő lesz, a főszerepet pedig Zoe Baker kapja. A sztori elvileg a Resident Evil 7 cselekménye után fog játszódni, ami nyilván semmissé teszi az egyik befejezését a játéknak.

A két DLC Japánban december 14-én jelenik meg, míg a Gold Edition december 24-én lát napvilágot. Hogy hozzánk mikor jutnak el, vagy eljutnak-e valaha, az jó kérdés, bár elég valószínű, hogy nagyjából ugyanebben az időben nyugaton is megvásárolhatóvá illetve letölthetővé válnak legalább a DLC-k.