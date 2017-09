Ha az elmúlt hat év alatt még nem sikerült volna bezsákolnod a Skyrimet, ami mellé ugye később grátisz adták a Special Editiont, akkor most itt a ragyogó lehetőség bepótolni a lemaradást. Legalábbis egy hétvége erejéig, ugyanis most ingyen kipróbálható lesz a Skyrim: Special Edition Steamen és Xbox One-on.

Ahogy az ilyenkor szokás, egy kellemes leárazással együtt érkezik az ingyenes hétvége, ha esetleg megtetszik amit látsz, és természetesen elért eredményeidet is magaddal viheted. Persze nem árt, ha van hozzá kellő sávszélességed is, egy 12 GB-os (Xbox One-on 16 GB) letöltésre készülhetsz, ugyanis ebben benne foglaltatik mindegyik kiegészítő is.