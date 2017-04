Mélységet akarnak adni a Star Wars: Battlefront 2-nek

A karakterosztályokkal változatosabb csatákat vívhatunk

Szeretnék, ha több okunk lenne a játékkal maradni

Amikor bejelentették a Star Wars: Battlefront 2-t és a csillagokat is nekünk ígérték, azzal viccelődtem, hogy végre elkészül a Battlefront, bár kicsit pofátlanság volt az EA-től, hogy a demóváltozatot is pénzért kínálták. És ahogy egyre több minden derül ki a folytatásról, úgy érzem ezt egyre igazabbnak. A Battlefront 2-ben már akkor is több tartalom lenne, ha csak a fele valósulna meg mindannak, amit ígérnek.