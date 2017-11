A Star Wars Battlefront 2 az EA Access előfizetők számára már kipróbálhatóvá vált, és azóta gyakorlatilag folyamatosan érkeznek az elég borús jelentések a játékról, és a benne található mikrotranzakciós rendszerről. Először azt számolták ki vállalkozó kedvű játékosok, hogy Darth Vader megvásárlásához 40 órányi játék lenne szükséges, most pedig az derült ki, hogy az árkád módban játszva a program egy idő után nem jutalmaz minket kreditekkel. Ahhoz, hogy újra kapjunk valami jutalmat a játékunkért, ki kell várnunk egy pár órás „pihentetést”.

A jelenséget többen is jelezték például Redditen, de Twitch streamerek is belefutottak már a játéknak ebbe az aspektusába. Maga a megoldás kísértetiesen hasonlít az ingyenesen játszható mobiljátékok mechanikáira, kérdés, hogy vajon a végleges játékban benne marad-e. Hiszen ha azt nézzük, az EA egyszer már változtatott a loot boxok tartalmát, pár napja pedig a hősök árát vitte lejjebb (igaz, ezzel arányosan a kampány végigjátszásáért osztott krediteket is csökkentette), így az optimisták reménykedhetnek, hogy végül ez a funkció sem fog visszaköszönni a holnap érkező alkotásban.