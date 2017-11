5. Wolcen

A Wolcen az azonos nevű stúdió fejlesztésében készülő akció-szerepjáték, mely leginkább a Diablo nyomán halad, egy fontos különbséggel: nincsenek kasztok, melyek gúzsba kötnének. Amit használunk, abban fejlődünk és ez meglátszik a karakteren is, kinek nem csak a képességeit, hanem külsejét is befolyásolja játékstílusunk - legalábbis ez a cél. És bizony jó irányba halad a játék, már most egy elképesztően összetett képességfa és egy látványos világ vár minket, mely még sokat fog bővülni.

Az összes közül talán itt a legtöbb az ígéret, de az eddig felmutatott eredmények és a rendszeres frissítések alapján bizalmat szavazunk a Wolcennek. A játékmechanikai elemeket folyamatosan csiszolják, új páncélrendszer, varázslatok, különleges képességek kerülnek be az egyvelegbe, bár a játék világára még ráfér a tartalom. Ha tippelni kéne, azt mondjuk, hogy még eltart majd egy jó darabig, mire megjelenhet.

4. Parkitect

A Parkitect egy igazi klasszikus, a vidámpark-menedzselő Rollercoaster Tycoon nyomdokaiba lép. A látvány ugyan nem említhető egy lapon a []-vel, sokkal inkább a szellemi őst idézi a maga izometrikus külsejével. A menedzsment rész kidolgozottsága viszont már most fantasztikus, ha a kihívást hiányoltad a Frontier játékából, itt megtalálhatod - az üzletek ellátásától kezdve a dolgozók igényeinek menedzselésén át számos újdonságot ad a jól bevált formulához.

A kicsi, de lelkes csapat már most megérdemli a támogatást és a figyelmet. Hasonlóan a lentebb szereplő Factorio brigádjához, rengeteg trükköt megosztanak a rendszeresen kiadott tájékoztatásaik során, és foylamatosan bővülő játékuk a nosztalgiázni vágyó fotel-menedzserek figyelmébe ajánljuk.