Vannak olyan játékok, amiket társaságban, barátokkal együtt lehet a legjobban élvezni. Ezekben a játékokban bizony megvan a közös játék öröme.

Együtt játszani mindig jó, egy kellemes kooperatív mód, vagy többjátékos opció jó társaságban nagyon szórakoztató tud lenni. Viszont vannak olyan játékok, amik eleve a barátokkal és ismerősökkel való közös kalandozásra lettek tervezve, vagy csak egyszerűen így mutatják meg az igazi, legszebb arcukat. Nagyon sok ilyen videojáték van, és most ezek közül veszek sorra öt kiváló közösségi, családi programot.

5. Overcooked – Csoportos főzés Azt hitted, hogy barátokkal együtt főzni olyan egyszerű? Hát akkor még nem próbáltad ki a tavaly nyáron megjelent Overcooked című játékot. Bár egyedül is játszható, de úgy nem az igazi. A konyhában való nehézkes navigálás, a feladatok megosztása és az idővel való folyamatos harc jellemzi leginkább a játékot. Ha nem működsz ügyesen együtt a barátaiddal, akkor bizony nem csak a finom(?) virtuális ételekről, hanem a feladatok teljesítéséről is lemondhatsz. Nem várna ilyesmit az ember egy ilyen játéktól, de ebben a programban bizony mindent előre és jól kell megtervezni. A teendőket fel kell osztani egymás között: ki aprítja a hagymát/paradicsomot/gombát, ki szállítja a megfelelő helyre a szükséges élelmiszereket, ki fog figyelni a tűzhelyre, hogy nehogy odaégjen a fortyogó, friss fűszerek illatát árasztó étel. A megfelelő helyezkedésen is sok múlik: például érdemes arra is figyelni, hogy honnan a legegyszerűbb átadni a társadnak a kívánt eszközt/alapanyagot, így spórolva meg az értékes és szakadatlanul fogyatkozó időt. Ebben a játékban pedig minden másodperc számít. Érdemes megnézni, hogy Chocho, Chris és Böjti hogyan vették a játék által eléjük gördített akadályokat.

4. Rayman Raving Rabbids – Őrült nyulak vesznek körül Rayman és nyulak sikere még ma is töretlen, külön és együtt is. A Rayman Raving Rabbids egyedül is élvezetes, de a rengeteg különböző és változatos minijátéknak köszönhetően partijátékként is tökéletesen megállja a helyét. No, azért nem minden minijáték alkalmas benne erre, de így is lehet találni jó néhány olyan teendőt, amiben a barátok egymás pontszámát próbálhatják lekörözni. Talán ez nem hangzik annyira élvezetesnek, de az eltérő, jó pofa feladatok, és a játék elvetemült, minden porcikájában megtalálható humora bizony sokáig elszórakoztathatja a társaságot, már csak ezért is érdemes leülni elé ismerősökkel. A visítozó nyulak ráadásul nem csak ebben a játékban szolgáltathatják az egész család, vagy a jó barátok örömét: érdemes alaposan megvizsgálni a Rabbids-játékok kínálatát, mivel nem ez az egytelen játék, ami a csoportos nevetéshez ideális minijátékok egész kis kollekcióját tartalmazza.

3. Just Dance 2017 – Társas tánc Az igaz, hogy egy végtagok nélkül született lajhár jobban táncol, mint én, de ennek ellenére úgy éreztem, hogy ennek a játékost alaposan megmozgató szoftvernek mindenképp a listán a helye. Ha az emlékeim nem csalnak, akkor pont a legutóbbi PC Guru Show alatt csíptem el, ahogy többen egymással versengve táncoltak az ott kihelyezett konzol és kamera előtt, a Just Dance-ben. Egy 7-8 éves kissrác gyakorlatilag mindenkit letáncolt a parkettről, pedig a többiek is kifejezetten ügyesek voltak. Akkor rájöttem, hogy ezt a játékot egy jó társaságban nem csak játszani, hanem nézni és élvezetes. Így kovácsol a Just Dance egy igazi közösségi élményt a tánc és a videojátékok öröméből egyszerre. Ráadásul ehhez nem feltétlenül kell egy Kinect/ PlayStation Camera, hanem akár a mobilunkra letöltött applikáció segítségével is virtuális táncba kezdhetünk, a 2017-es epizód óta akár PC-n (Steamen) is.

2. Worms Armageddon – Kukacoskodó társaság Egy igazi klasszikushoz értünk: a Worms Armageddon 1999 óta szórakoztatja a játékosokat, és a Team17 akkor nagyon eltalált valamit, mivel azóta a széria folyamatosan ezt a sikert szeretné megismételni. A Worms Armageddon játékosainak egy jó részét viszont nem lehetett elcsalogatni az újabb epizódok közelébe. Sok frissítés érkezett hozzá, és a modern személyi számtógépeken is bármiféle akadály nélkül futtatható, akár Widescreen felbontásban is. Talán azért lett ilyen népszerű ez a rész, mert a hangulat, a látványvilág, a bőséges arzenál, a közel tökéletes egyensúly olyan egyveleget alkottak, amit csapat később sem tudott (vagy akart) túlszárnyalni. Ez a játék pedig a cimborákkal együtt a legjobb: akár egyetlen billentyűzeten is játszhatunk közösen, és nincs is annál jobb, mikor a barátunkhoz tartozó, a pálya legszélén ácsorgó gyűrűsférgét egyetlen ujjal pöcköljük bele a halállal egyenértékű vízbe.

1. Keep Talking and Nobody Explodes – Vágd el a pirosat! A Keep Talking and Nobody Explodes a partijáték fogalmának legtisztább, legjellegzetesebb példája. Csak kooperatív játékra lett kitalálva, és még csak azt sem követeli meg tőlünk, hogy órákig a monitor előtt gubbasszunk. Persze azért abban is lehet részünk, mivel az egyik játékos a képernyő előtt egy komplex felépítésű, hatástalanításra váró bombát bámul, míg a másik a játék kinyomtatható kézikönyvében kutatja fel a bomba semlegesítéséhez szükséges információkat, amiket szóban továbbít a bomba ketyegésétől verejtékező társának. Eleinte egyszerű a robbanószerkezet deaktiválása, de aztán egyre jobban nehezedő, rendkívül összetett védelemmel bíró eszközöket kell majd leállítanunk, miközben az idő által körénk szőtt határok fokozatosan szűkülnek. Szóval a Keep Talking and Nobody Explodes az egyik legtökéletesebb közösségi játék, ami ráadásul nem csak videojátékok rajongóit csalogathatja magához az enyhén hallható, baljós ketyegésével.