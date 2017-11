Megnyílt a Wolfenstein 2: The New Colossus széfje

Most pedig azt is megtudtuk, hogy mikor érkeznek a DLC-k

A The Adventures of Gunslinger Joe december 14-én jelenik meg

A The Diaries of Agent Silent Death-re január 30-ig kell várnunk

A The Deeds of Captain Wilkins 2018 márciusában érkezik

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, előző héten megnyílt a Wolfenstein 2: The New Colossus titokzatos páncélajtaja, mely mögött újabb elfoglaltságokat találhattak a kíváncsi játékosok. Itt lapult többek között egy Freedom Chronicles Episode Zero elnevezésű pakk, mely három szemszögből mutatta be az Amerika felszabadításáért vívott harcot. Most pedig az is kiderült, hogy meddig kell várnunk, ha újra találkozni akarunk az itt megismert karakterekkel, hiszen bejelentették, mikor kell számítanunk az egyes DLC-kre.