Egyikük odáig ment, hogy egy teljesen élethű fegyvert is épített Legóból

A YouTube-ra feltöltött videóban látható, hogy a készítő mennyire profi munkát végzett, az elkészült fegyver kinézetre tökéletesen megegyezik a virtuális eredetijével. Ráadásként a youtuber arra is figyelt, hogy a replika tárja világítson, és lőni is lehessen vele. A látványos pusztítást végző lézersugarakról sajnos (vagy szerencsére) szó sincs, de ahogy a videóban is látható, az egymásra halmozott műanyag poharakkal még gond nélkül elbánik a Sunshot.