A Forza Motorsport 7 aranylemezre került

Október 3-án jelenik meg PC-re (Windows 10) és Xbox One-ra

Szeptember 19-én demót kap mindkét platformra

Három pálya és három kocsi lesz kipróbálható

A Turn 10 újabb időszakot zárhatott le az életében, amikor aranylemezre került az októberben érkező Furza Motorsport 7. De nem csak ezt újságolta el a csapat, hanem azt is, hogy még ebben a hónapban, egész pontosan szeptember 19-én egy demó is napvilágot lát PC (Windows 10) és Xbox One platformon.