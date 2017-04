A Mass Effect: Andromeda fő története ugyan kerek egészet alkot, ugyanakkor van néhány elvarratlan szál, amit nem biztos, hogy a folytatásra tartogatnak.

A Mass Effect: Andromeda tesztünket a PC Guru áprilisi számában olvashatjátok

A Mass Effect: Andromedáról a PC Guru Show-n is megtudhatsz egyet s mást A Mass Effect: Andromeda történetének főszála lényegében annyi, hogy a Pathfindernek választott Rydernek élhetővé kell tennie a 600 éves út alatt lakhatatlanná vált Héliosz-klasztert. Ez persze egy durván leegyszerűsített összegzése a sztorinak, hiszen akad pár csavar, és ami a lényeg, rengeteg mellékszál. Ezek egy része a társainkhoz, egy másik része a szövetségeseinkhez vagy az adott Aranyvilág politikai frakcióihoz kapcsolódik.

Webshop ajánló Mass Effect: Andromeda PC

XBOX One

PS4

És bár a főszálat a játék végére elvarrják, vagyis Ryder végül élhetővé teszi a Hélioszt, néhány mellékszál nyitva maradt. Hogy miért, az nem nagy rejtély. Értelemszerűen egyik-másik a második rész miatt maradt elvarratlan, de akadnak olyanok is, amik valószínűleg a jövendőbeli DLC-ket vezetik fel. Hogy milyen DLC-kre számíthatunk, azt sajnos egyelőre nem tudni. A Bioware és az EA csak annyit árult el a kiegészítőkről, hogy a többjátékos módhoz ingyenesek lesznek, illetve azt, hogy a következő két hónapban érkező patch-ekben is megbújnak majd kisebb cicoma elemek (fegyverek, páncélok, ruhák – ezek elvileg a single részt bővítik majd). És persze lesznek történet központú DLC-k, hiszen a Mass Effect főleg a sztoriról szól, nem a multiplayer mókáról. Hogy mi lesz ezekben a DLC-kben, azon most elméláznék egy cikk erejéig. De mindez, amit most összehordok, szigorúan az én agyszüleményem, ezek közül semmi sem biztos. És természetesen a cikk annyira spoileres, amennyire csak lehet, így aki a játékból akar értesülni az egyes fordulatokról, az jobb, ha most abbahagyja az olvasást. A többiek pedig csatlakozzanak hozzám. A lehetőségeket a „majdnem biztostól” a „teljesen kizártig” veszem górcső alá.

Az elveszett Ark A játék öt fő Arkját (Nexus, Hyperion, Leusinia, Natanus és Paarchero) a fő- és mellékküldetések alatt össze lehet halászni (a Hyperiont ugye a legkönnyebb, hiszen azon utazik a Ryder-család), de a játék legvégén, a fő sztoriszál lezárása után egy figura közli velünk, hogy hírt kaptak a hatodik Arkról, amin a quarianok, a drellek, a hanarok, a volusok és az elcorok utaznak. A Keelah Si'yah nevű hajóról már a játék első perceiben megtudhatjuk, hogy a vegyes legénység miatt technikai problémák merültek fel, ezért nem tudott a többi hajóval 2185-ben elindulni. Nos, nem kell Nostradamus reinkarnációjának lennünk ahhoz, hogy kitaláljuk: ez az első DLC tartalma lesz. Már-már az arcunkba tolják a dolgot (bár még nem olyan undorítóan, ahogy a Mass Effect 3-ban tették az eredeti befejezés után), ami csak azért vicces, mert a játék elején még azt mondják, hogy hosszú-hosszú ideig nem számítanak a quarian Ark érkezésére. Persze Tann nem ebben tévedett először. De mi lehet a Keelah Si'yah-val? Az üzenet, amit kapunk, eléggé sejtelmes és baljós, hiszen egy quarian egyértelműen közli, hogy senki ne akarja megkeresni az Arkot. Nyilván Ryder nem senki, mert tuti utána indul. Na de vajon mit talál ott? Ketteket? Az kicsit uncsi lenne, miután már a Leusinia és a Paarchero is kett kalamajkába kerül. Ugyanakkor ez a legkézenfekvőbb, hiszen bár az Archont lecsaptuk, a Primus megmaradt, ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy a kett az egész Androméda-galaxist uralja. Esetleg valami újba botlottak a quarianok? Nem ez lenne az első eset, hogy egy fontos, új faj DLC-ben kerül képbe, emlékezzünk csak a leviatánokra vagy a yahgra, de ugye protheant is DLC-ben láttunk először élve. Szóval semmi akadálya, hogy bemeséljenek valami új, eddig rejtőzködő ellenfelet – amúgy is kicsit szegényes eddig az Androméda-galaxis fajkínálata, igaz, effektíve a galaxisnak még csak egy jelentéktelen töredékét láttuk. Fontosabb kérdés, hol játszódhatna egy ilyen DLC? Végig az Arkon? Nos, nem kizárt, hiszen ezek a hajók hatalmasak, ennek ellenére meglehetősen keveset járhatunk be belőlük. A Hyperionon mindössze két részlegesen nyitott helyszín van (a lakófedélzeten még a hídra sem léphetünk be), pedig a Leusinián járva láthatjuk, hogy azért lenne még mit meglátogatni. Ráadásul, mivel a Keelah Si'yah különböző életkörülményekhez szokott fajokat szállít, megragadhatnák az alkalmat, amit a Shepard-trilógiában elszalasztottak: megmutathatnák, milyen egy elcor, egy volus vagy egy hanar természetes közege. Persze egyetlen hajó, még ha ilyen nagy is, talán kevés a tartalmas DLC-hez.

Itt jön képbe az, hogy akár egy teljesen új bolygót is kaphatnánk, ami nem ártana, hiszen a Keelah Si'yah hozza azokat a fajokat, amik nem igazán ahhoz a környezethez szoktak, amiben az emberek, az asarik, a salarianok vagy a kroganok élnek. A drellek kivételével ugyanis minden fajnak van valami speciális igénye. A quarianok a turianokhoz hasonlóan dextro-protein faj, vagyis számukra az emberi vagy asari ételek mérgezőek. Éppen ezért kapták volna meg a quarianok és a turianok a Habitat 5-öt (vagy más néven H-047c-t), mert ez a világ képes lett volna fenntartani dextro-protein fajokat. Ám mint az kiderül a játék során, a Habitat 5-öt jóvátehetetlenül elpusztította a Scourge, tehát jelenleg a két dextro fajnak nincs világa az Andromédában. Aztán azzal a kérdéssel még nem is foglalkoztunk, hogy az elcorok extrém magas gravitációhoz szoktak, a hanarok elsősorban vízben élnek, a volusok pedig magas nyomású világból származnak – utóbbiak ugye Földszerű környezetben zárt szkafander nélkül nem is tudnak létezni. Ezek a fajok hol települhetnének le? Mert oké, ideig-óráig elvannak a mi környezetünkben, de állandó lakhelynek csak nem akarnak számukra idegen világokat. Azért na, egy hanar aligha lenne el a sivatagos Eoson vagy Elaadenen – bár a drellek ezeken a bolygókon tuti nem szenvednének a keplar szindrómától, hiszen ők sivatagos világról származnak. A DLC például ezekre a kérdésekre kitérhetne, és esetleg előjöhetnének például egy óceán világgal, ahol olyan szigeteket találni, amiken a dextro-protein élet fenntartható (a vízi világ úgyis hiányzik a repertoárból). Az elcorok meg szépen szokjanak hozzá a kisebb gravitációhoz, a voluk meg a szkafanderhez, bár még jobb lenne, ha e két fajnak is bemesélnének egy-egy bolygót (még ha ezekre emberként nem szállhatunk le).

Befektető kerestetik Nyitva hagyott szál a titokzatos Befektető kérdése. Róla már rengeteg elmélet született, a legnépszerűbb és a leglogikusabb az, hogy nem más áll az Androméda Iniciatíva mögött, mint a Cerberus, és a Befektető maga az Illusive Man vagy esetleg az egyik ügynöke. Sokat nem tudni róla, csak azt, hogy már Shepard Eden Prime-i látogatása előtt tudott a Kaszások fenyegetéséről (csak akkor még nem tudta pontosan, mi is ez a veszélyforrás), rengeteg pénze van, érdeklik az MI-k, rejtőzködik és megölette vagy megölte Jien Garsont, az Iniciatíva anyját. Ja, és a Kaszások miatt szponzorálta ezt a kis intergalaktikus túrát. Nos, ha ez a Befektető nem kapcsolódik a Cerberushoz, akkor dobok egy hátast, hiszen szó szerint minden jel az Illusive Manre és bűbájos szervezetére utal. A válaszok azonban nincsenek benne a Mass Effect: Andromedában, legalábbis még. A szál meglehetősen fontos, hiszen egyrészt ezen át kapcsolódunk be a Shepard-trilógiába, másrészt az egész Iniciatíva hátteréről, létezésének valódi okairól van szó benne. Nem mellesleg egész új értelmet nyerne Illusive Man állítása, miszerint a Cerberust Shepard nem pusztíthatja el. Persze, hogy nem, ha létezik egy másik galaxisban. Vajon egy ilyen fontos szálat képesek lennének DLC-ben kifejteni? Az a helyzet, hogy a korábbiakból kiindulva a válasz: minden további nélkül. A Mass Effect 2 és a Mass Effect 3 is bír olyan DLC-kel, amik nélkül a sztori nem kerek. A Lair of Shadow Broker, az Arrival, a From Ashes és a Leviathan mind olyan fizetős kiegészítők, amik nélkül Shepard története nem teljes. Persze, ha kimaradnak, akkor egy részüket egy fél mondatban tisztázzák: Liara zsoldosokkal válik Árnybrókerré, az Alfa Relét a Szövetség 103. Tengerészgyalogos Divíziója semmisíti meg, Shepardöt meg a Cerberus miatt csukják le… De valljuk be, valószínűleg nem sokan gondoljuk úgy, hogy ezek a valós események. A történet úgy kerek, hogy Shepard segítette Liarát az Árnybróker elleni harcban, és Shepard robbantotta fel az Alfa Relét. Szóval bőségesen akadt már itt olyan fontos szál, amit nem egy új részben, hanem egy DLC-ben bontottak ki. Ezután semmi akadálya annak, hogy készüljön az Andromedához egy olyan kiegészítő, amiben a Befektetőt hajkurászhatjuk, ráadásul ehhez új helyszíneket sem kell alkotni, hiszen a Nexustól kiindulva a Kadarán át egészen a Meridiánig üldözhetjük. Na jó, azért a Nexuson és a Meridiánon megnyithatnának új helyszíneket (főleg utóbbin, hiszen hihetetlen nagy pofátlanság, hogy itt körül sem nézhetünk), mint ahogy mondjuk a Citadel DLC tette a Mass Effect 3-mal.

Kattant kettek Bár az Archont kicsináltuk, alvezére, a Primus életben maradt, és akár elfogadtuk a szövetségét, akár nem, biztos, hogy a kettek továbbra is szeretnének minket beolvasztani a fajukba. Ezt amúgy a Primus maga gyorsan tisztázza. Szóval nem lettünk barátok, és pont ez szavatolja, hogy akár még egy quarianos DLC-ben is ellenfél legyen a kett. Ugyanakkor a játékban csak emlegetett kett birodalom valószínűleg csak a folytatásban kap szerepet, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy ez a banda az egész Andromédát, vagy legalábbis annak egy jelentős hányadát uralja, és ők lesznek azok, akiket a Tejútrendszerből emigrált banda majd jól lever. Jardaan korbáccsal vert maradványai Nyitott kérdés maradt Jardaan ki- vagy mibenléte. A Jardaan hagyta szerteszét a Héliosz-klaszterben az agresszív mikrobijait, a terraformáló oszlopaiat, a Meridiánt meg az angarákat. És nem utolsó sorban, miatta aktiválta valami 300-400 éve azt a fegyvert, aminek eredménye a „korbács”, azaz a Scourge. Azonban a kett konfliktushoz hasonlóan nem valószínű, hogy ez a szál egy DLC-ben teljesedik ki. Esélyesebb, hogy Jardaan és még a nála is rejtélyesebb ellenfele inkább a folytatás(okban) kap szerepet. Érzésem szerint itt valami olyan helyzet áll majd elő, mint anno a Mass Effectben: ott a geth-eket hittük a fő veszélyforrásnak, itt a ketteket. Aztán kiderült, hogy a Kaszások a nagyobb probléma forrásai, az Andromédában meg talán Jardaan lesz az, esetleg az a valami, ami megpróbálta elpusztítani. (Vagy talán sikerült is neki?) Mint látható, nagyon sok még itt a kérdés, ezek megválaszolására kevésnek tűnik egy DLC. Esetleg a Mass Effect: Andromeda 3-ban egy Jardaan című kiegészítő keretében… Na jó, reméljük, azért a Héliosz ősi fajának hátterét jobban kezelik majd az Andromeda-epizódokban, mint ahogy a Kaszások kérdését kezelték a Shepard-trilógiában.

A geth-ek már a spájzban vannak? Néhány faj még útban van a Tejútról, mások végleg otthon maradtak. Nem valószínű, hogy az Andromédába eljutnak a vorchák vagy a Fellegvárból kitaszított batarianok, de az űrkorszakig még el sem jutott yahgok sem fognak új otthonra lelni az egyik Aranyvilágon. Nyilvánvalóan leviatánra, gondnokra, begyűjtőre, rachni-ra és protheanra sem nagyon számíthatunk. Viszont a geth-eket nem zárnám ki. A játék első óráiban Suviból kiszedhetjük, hogy a Héliosz-klasztert, így az Aranyvilágokat egy geth-ek által három térköz reléből épített „teleszkóp” segítségével figyelték meg Garsonék viszonylag élőben. De, hogy miért építettek a geth-ek ilyen relételeszkópot és miért kukkolták az Androméda-galaxist, arra Suvi már nem tudott választ adni. Nem kizárt, hogy a geth-ek beelőzték az Iniciatívát, vagy ők is úton vannak. A nagy kérdés persze ez esetben az, hogy melyik frakció? A jó geth-ek vagy az organikusakat gyűlölő eretnekek? És hogyan fogadnánk őket? Vagy még jobb, mi van, ha a quarianok eleve velük futottak össze? Mondjuk az azért durva nagy véletlen lenne… Már ha véletlen lenne… A vonal végén a Tejút A legvalószínűtlenebb DLC tartalom egy olyan történet, amiben elérhetjük a Tejútrendszert. Esély erre zéró, még talán a folytatásokban is (esetleg egy harmadik epizód stáblista utáni jelenetében), de érdemes kicsit elmélázni az ötleten. Az Arkok elmentek, és az utasoknak az a 600 év egy pillanat alatt elszállt, ugyanakkor a Tejútban az idő nem állt meg.

Míg az Arkok a mélyűrben ringatóztak, addig odahaza fejlődött a technológia. Oké, egy ilyen sztoriszálhoz nyilván el kell vetni a Mass Effect 3 negyedik befejezését, amiben főbe lőjük Csillagtökit. Mert ugye abban az esetben a ciklus normálisan lezajlik, és tudjuk, hogy a Kaszás sterilizációs hadművelet felölel pár száz évet. Szóval jó esetben az új ciklus fajai épp csak lemásznak a fáról – esetleg a yahgok már eljutottak a Fellegvárig –, rosszabban a Kaszások még mindig a Tejúton dorbézolnak. Bár tény, abból is vicces sztori kerekedne, ha a telefont Harbinger venné fel. De mi a helyzet a többi szállal? Nos, akárhogy végezzük, pusztítással, szintézissel vagy kontrollal, a Fellegvár fajai a Kaszás technológia tanulmányozásával robbanásszerű fejlődésnek indulhat, és akár az sem lehetetlen, hogy olyan dolgokat tudnak már építeni, amivel az Androméda-Tejút táv pikk-pakk megtehető. Értem ezalatt, hogy a Kaszásoknak nagyjából 230 év kell ugyannak a távnak a leküzdésére, amire a Hyperion 634 évet áldozott. Szóval, ha még 400 évvel később is indulnak, akkor is beérnék az Arkokat. Ez a 400 év pedig bőven elég ahhoz, hogy a hátramaradt lakók a Kaszások technológiájával behozzák a lemaradást. És ne feledjük, Aethyta mátriárka (Liara apja) a Mass Effect 2-ben tesz megjegyzést arra vonatkozólag, hogy az asarik már elérték azt a technikai szintet, ahol térköz relét tudnának építeni, ha akarnának. Vagyis például az asarik eleve magas szintről indulnak ebben a versenyben. Szóval elméletben lehetséges, hogy mire az Arkok megérkeztek az Androméda-galaxisba, a hátramaradottak elérjék azt a szintet, ahonnét relatíve könnyen beérhetik őket. És most képzeljük el, ha mondjuk 2585-ben a Fellegvár felszerel néhány saját gyártású térköz relét olyan hajtóművekkel, amik a Kaszásokat hajtották meg, és megindítva a mélyűrbe őket, szépen kiépít egy térköz relé hidat a Héliosz-klaszter és a Tejút között, ami nagyjából 2819-re készülne el. Egy ilyen hídon pedig 2,5 millió fényév már percek, legrosszabb esetben órák alatt leküzdhető lenne. Egy ilyen alapfelállás köré is fel lehetne húzni érdekes sztorit, mert jófajta kérdések kerülnének elő. Mennyi értelme maradna így az Iniciatívának? Mennyire számítanak a Héliosz lakói a Tejút lakóinak? Mert számukra egy szempillantás volt az út, de odahaza 600 év telt el. Az Iniciatíva résztvevői ez idő alatt nagyjából olyanná válnának, mint egy őserdőben a modern világról mit sem tudó bennszülött embercsoport. Pláne, ha mondjuk behoznák a szintézis befejezést. Persze sajnos pont ez az oka annak, hogy ilyen nem csak DLC-ben, de valószínűleg a játékokban sem lesz. A Bioware éppen azért vitte át a történetet az Androméda-galaxisba a történetet, hogy ne kelljen a Shepard-trilógia befejezéseinek következményeivel foglalkozniuk. Szóval igen valószínűtlen, hogy valaha is komolyabb formában bekapcsolják a Tejútat az Andromeda-játékok történetébe, ha csak tényleg nem úgy, hogy az utolsó rész végén sikerül felvenni a kapcsolatot a 700 éves Liarával. Mert próbálkozni próbálkoznak, ezt hallani a Nexus hírműsoraiban.